Seicul miliardar de la City nu se uita la bani! Decizie incredibila luata: va plati drumul suporterilor care merg la finala Champions League!

Dupa nenumarate negocieri, UEFA a decis ca finala Champions League se va desfasura in Portugalia, pe stadionul lui Porto. Locatia initiala, Istanbul, a picat dupa ce guvernul britanic a adaugat Turcia pe lista rosie. Jucatorii lui City si Chelsea ar fi trebuit la intoarcere sa stea 10 zile in carantina, fapt ce i-ar fi facut pe multi dintre ei sa rateze EURO.

Manchester City este la prima prezenta intr-o finala Champions League, iar patronul Sheikh Mansour a tinut sa marcheze acest moment.

Clubul englez a emis un comunicat oficial in care transmite ca seicul va finanta calatoria suporterilor in Portugalia.

"Inaltimea sa, Sheikh Mansour, va plati zborul si costurile calatoriei pentru finala Champions League din Porto, la finalul acestui luni", este informatia trasmisa de comunicatul oficial al clubului.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month ????

