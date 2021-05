Guardiola si-a ales tinta! Un super-mijlocas poate ajunge la City! A jucat impotriva Romaniei la EURO U21 din 2019

Pep Guardiola se gandeste deja la urmatoarea perioada de transferuri.

Starul lui Leicester, James Maddison (24 de ani) ar putea ajunge la Manchester City in aceasta vara. Clubul sau cere 50 de milioane de lire in schimbul mijlocasului, conform Fichajes Futbol.

Maddison are un sezon grozav in Premier League. A marcat de 8 ori si a oferit 7 pase de gol in 29 de meciuri jucate. Astfel, aceasta statistica convingatoare il pune pe mijlocasul englez pe lista marilor cluburi.

In afara de Manchester City, si Chelsea este interesata de semnatura mijlocasului. City pare sa aiba castug de cauza, mai ales ca Maddison este pe radarul clubului inca din 2018, cand evolua la Norwich.

Maddison are o selectie pentru echipa nationala mare a Angliei. Insa, datorita parcursului excelent, acesta ar putea evolua la EURO, in aceasta vara. Este titular constant la Leiceste, adunand 116 meciuri pentru fosta campioana a Angliei (27 de goluri/20 de pase de gol).

Are un singur trofeu castigat, FA Cup, dupa finala de sambata seara, impotriva lui Chelsea. Finala s-a disputat pe Wembley si a putut fi urmarita din tribune de 21 de mii de fani. Golul victoriei a fost marcat de Tielemenas, care a prins un sut de senzatie in minutul 63 al partidei, lasandu-l fara raspuns pe Arrizabalaga.

In 2019, Maddison a fost integralist in celebrul Romania - Anglia 4-2, din cadrul Campionatului European U21, din Italia. Victoria Romaniei o elimina pe Anglia, iar partida a ramas in istoria suporterilor romani drept "meciul unei generatii".