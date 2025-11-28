Fanii kazahi, primiți călduros de clubul danez

Echipa din Kazahstan s-a descurcat onorabil la Copenhaga, unde a fost aproape de o revenire spectaculoasă de la 0-3, iar finalul meciului a adus un moment inedit. Clubul danez i-a premiat pe cei 10 fani kazahi, oferindu-le cadouri oficiale și chiar permițându-le să intre pe gazon pentru fotografii, celebrând astfel călătoria de 5.000 de kilometri și 15 ore de zbor cu avionul pe care au făcut-o pentru a încuraja formația favorită. De asemenea, în timpul meciului oaspeții au fost aplaudați de publicul danez, atunci când la stația de amplificare s-a anunțat prezența lor pe stadion.

Kairat a călătorit 7.100 km până la Lisabona!



Până acum, Kairat a jucat în faza ligii din Champions League cu Sporting Lisabona (1-4), Real Madrid (0-5), Pafos FC (0-0), Inter Milano (1-2) și FC Copenhaga (2-3) și mai are programate partidele cu Olympiacos (9 decembrie), Club Brugge (20 ianuarie) și Arsenal (28 ianuarie).



Pentru deplasarea de la Lisabona, echipa lui Rafael Urazbakhtin a trebuit să călătorească 7.100 de kilometri, iar pentru călătoria la Londra va trebui să parcurgă 5.600 de kilometri. Kazahstan este o țară situată geografic în Asia, iar Qazaqstannyn Futbol Federatsiasy a fost afiliată inițial Asian Football Confederation (AFC), în 1993. În 2002, a cerut și a primit includerea în competițiile de club și naționale ale UEFA. În aceeași situație se mai găsesc Rusia, Turcia, Israel, Azerbaidjan, Armenia, Georgia și Cipru, care sunt situate total sau au măcar o parte din teritoriul național pe continentul asiatic.

Foto - Getty Images

