Kairat Almaty a disputat primul joc din istoria echipei în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.
Dezamăgire la debutul lui Kairat Almaty în Champions League
Calificați în premieră în Champions League, kazahii s-au duelat în prima rundă cu Sporting Lisabona.
Portughezii au comis însă o gafă uriașă și le-au anulat oaspeților bucuria de a auzi în premieră imnul Champions League. În schimb, pe ”Estadio Jose Alvalade” din Lisabona s-a auzit imnul Europa League, a doua competiție ca importanță din Europa.
