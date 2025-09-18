Kairat Almaty a disputat primul joc din istoria echipei în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.

Dezamăgire la debutul lui Kairat Almaty în Champions League

Calificați în premieră în Champions League, kazahii s-au duelat în prima rundă cu Sporting Lisabona.

Portughezii au comis însă o gafă uriașă și le-au anulat oaspeților bucuria de a auzi în premieră imnul Champions League. În schimb, pe ”Estadio Jose Alvalade” din Lisabona s-a auzit imnul Europa League, a doua competiție ca importanță din Europa. 

Clasamentul final din Champions League 2025-2026, faza ligii conform Opta

Specialiștii de la Opta au dezvăluit cum va arăta, în viziunea lor, ierarhia din Champions League, faza ligii, ediția 2025-2026

  • 1: Liverpool
  • 2: Arsenal
  • 3: Manchester City
  • 4: Chelsea
  • 5: PSG
  • 6: FC Barcelona
  • 7: Real Madrid
  • 8: Inter Milano
  • 9: Bayern Munchen
  • 10: Newcastle
  • 11: Tottenham
  • 12: Benfica Lisabona
  • 13: Napoli
  • 14: Borussia Dortmund
  • 15: Juventus
  • 16: Sporting Lisabona
  • 17: Villarreal
  • 18: Atalanta
  • 19: Club Brugge
  • 20: Atletico Madrid
  • 21: AS Monaco
  • 22: Bayer Leverkusen
  • 23: Athletic Bilbao
  • 24: Royale Union Saint-Gilloise
  • 25: Olympiacos Pireu
  • 26: PSV Eindhoven
  • 27: Galatasaray
  • 28: Eintracht Frankfurt
  • 29: FC Copenhaga
  • 30: Pafos
  • 31: Olympique Marseille
  • 32: Ajax Amsterdam
  • 33: Slavia Praga
  • 34: Bodo/Glimt
  • 35: Qarabag
  • 36: Kairat Almaty