Gigi Becali ar fi sperat la sumele din Champions League, dar campioana României a ajuns din nou în Europa League, competiția în care impresiona în urmă cu un an, însă având în vedere rezultatele modeste, e greu de crezut că roș-albaștrii vor atinge aceleași încasări.

Kairat Almaty a câștigat mai mult decât echipele fruntașe din Europa League și Conference League

În acest sezon, în faza principală Champions League, Kairat Almaty, echipa din Kazahstan calificată în ceea mai mai importantă competiție europeană, a obținut o remiză și două înfrângeri.

Kairat Almaty a pierdut cu 1-4 în fața lui Sporting Lisabona și a cedat cu 0-5 în fața lui Real Madrid. A urmat apoi o remiză cu Pafos, echipa la care evoluează Vlad Dragomir, scor 0-0.

Din acest motiv, echipa din Kazahstan ocupă locul 34 în ierarhie. Remiza cu Pafos i-a adus până acum lui Kairat Almaty încasări uriașe, mai ales dacă punem la socoteală și banii câștigați din bilete. Kairat a jucat deja două meciuri pe teren propriu, cu Real Madrid și cu Pafos.

Conform Football Meets Data, suma încasată până în acest moment de Kairat Almaty este de peste 20 de milioane de euro, mult peste sumele încasate de echipele fruntașe din Europa League sau Conference League. În comparație, FCSB a strâns până acum aproximativ 7 milioane de euro. Midtjylland, liderul din ierarhia fazei principale Europa League, nici nu se apropie de încasările lui Kairat Almaty.

