Lautaro Martinez a deschis scorul înainte de pauză, dar kazahii au egalat imediat după reluare prin Ofri Arad. Carlos Augusto a rezolvat până la urmă partida cu un șut din marginea careului.

Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!”

Chiar dacă rezultatul a fost favorabil, Cristi Chivu nu a fost deloc mulțumit. Antrenorul român a dorit să transmită un mesaj clar pentru vestiar și, potrivit presei italiene, a decis să-și bage jucătorii în ședință imediat după meci.

„I-a închis pe jucători în vestiar și i-a certat dur. Fotbaliștii au văzut un antrenor dezamăgit și exigent. Chivu nu acceptă relaxarea. Nimeni nu trebuie să se mulțumească doar cu victoria”, a scris TMW.

„Vincere non basta” / „Să câștigăm nu e destul”, ar fi țipat Chivu, care a vrea o „echipă care dictează ritmul meciului, nu una care așteaptă și suferă”.

„Pentru a fi Inter, nu e suficient să porți tricoul. Trebuie să o demonstrezi în fiecare minut”, ar mai fi spus tehnicianul român, potrivit La Gazzetta dello Sport.

Inter rămâne cu punctaj maxim după patru meciuri și împarte prima poziție în grupă cu Bayern și Arsenal. De cealaltă parte, Kairat încă nu a obținut nicio victorie.

