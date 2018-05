Gareth Bale, LOVITURA carierei: "Credea ca va fi titular cu Liverpool!" Pe cine mizeaza Zidane la Kiev

Zidane nu mizeaza pe Bale in finala Champions League. TOATE FAZELE VIDEO SUNT AICI!

Gareth Bale a primit lovitura carierei la Kiev, scrie Marca, imediat dupa ce Zidane si-a anuntat echipa de start pentru partida cu Liverpool din finala Champions League.

Bale e apt fizic si a avut evolutii bune in acest final de sezon. El spera ca va fi titular, dupa ce a marcat 5 goluri in ultimele 4 meciuri de campionat si a incheiat sezonul cu 16 reusite. In total, Bale a marcat 19 goluri in 38 de partide, in conditiile in care a fost mult timp accidentat.

Bale spera ca anul acesta va fi titular in finala, dupa ce a stat pe banca si anul trecut la Cardiff cu Juventus.

Zidane a vorbit ieri la conferinta despre dilema Bale - Isco. "Jucatorii trebuie sa inteleaga ca eu raspund de rezultate si eu decid cine intra si cine nu. Dar si jucatorii care vor sta pe banca vor avea ocazia sa contribuie cu ceva la echipa", a spus francezul.

Bale va fi aruncat in lupta in repriza a doua, cel mai probabil.

