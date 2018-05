INFORMATIA MOMENTULUI in ziua finalei Champions League: Real a refuzat DOUA oferte de 150 de milioane pentru Asensio!

Mijlocasul ofensiv de 22 de ani e una dintre stelele viitorului in fotbalul mondial!

Real il putea vinde pe Asensio cu 150 de milioane de euro, dar a respins doua oferte clare din Premier League! Anuntul e facut de agentul sau, Horacio Gaggioli, care spune ca Asensio e considerat netransferabil de Madrid.

In septembrie 2017, Asensio a semnat un nou contract pe 6 ani cu Real. Are o clauza de reziliere gigantica, in valoare de 700 de milioane de euro.

"Real a avut doua oferte pentru Asensio. Ambele ajungeau la 150 de milioane de euro. Au fost ambele refuzate. Va puteti imagina ca vin din Anglia, acolo cluburile isi permit astfel de investitii. Ar putea chiar ca propunerile sa creasca in viitorul apropiat", a spus Gaggioli pentru Cadena SER.