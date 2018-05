Peste 500.000 de oameni au cerut SUSPENDAREA lui Sergio Ramos! Ce decizie a luat UEFA

Sergio Ramos a devenit inamicul numarul 1 dupa finala Champions League castigata de Real Madrid impotriva lui Liverpool, 3-1.

Capitanul lui Real Madrid l-a accidentat pe Salah dupa 26 de minute de joc, iar atacantul egiptean a iesit de pe teren cateva minute mai tarziu cu o leziune importanta la umar.

Nu a fost singurul incident in care a fost implicat Ramos. Cu 2 minute inainte de deschiderea de scor, fundasul l-a lovit cu cotul in cap pe Karius, portarul lui Liverpool care avea sa comita doua erori uriase in partida.

Liverpool a protestat la adresa lui Ramos, insa UEFA nu va lua nicio actiune la adresa capitanului Madridului, scrie The Sun.

Ramos va putea sa joace astfel in Supercupa Europei din aceasta vara cu Atletico Madrid.

Fanii spera totusi ca UEFA va lua masuri disciplinare impotriva spaniolului. O petitie online pentru pedepsirea lui a ajuns deja la 500.000 de semnaturi.