LOVITURA data de Real cu doar cateva ore inainte de finala cu Liverpool! "Galacticii" i-au platit clauza de reziliere: mutarea facuta de Perez

Real Madrid a realizat un transfer cu doar cateva ore inainte de startul finalei UEFA Champions League cu Liverpool de la Kiev.

Potrivit presei din Spania, Florentino Perez a decis sa plateasca clauza de reziliere a lui Omar Mascarell, un mijlocas spaniol in varsta de 25 de ani de la Eintracht Frakfurt. "Galacticii" vor plati 4 milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocasul defensiv cedat in 2016 in Germania.

Omar Mascarell se va pregati cu Real Madrid in aceasta vara, iar in functie de evolutiile sale conducerea tehnica va decide daca il va pastra in lot pentru sezonul urmator sau va fi imprumutat. Sansa lui Mascarell ar putea fi reprezentata de faptul ca Modric, Kroos, Casemiro sau Kovacic vor participa la Campionatul Mondial si vor reveni tarziu la antrenamentele Realului.