Au DISTRUS-O pe Barcelona si s-au DISTRAT in mare fel! Declaratii INCENDIARE ale jucatorilor lui Bayern: "Nu doare deloc, este chiar amuzant!"

Bayern Munchen a scris istorie si a castigat contra Barcelonei, cu 8-2, in sferturile de finala din Liga Campionilor.

Jucatorii germani au fost nemilosi cu Barcelona atat in teren cat si in afara lui. Dupa acest rezultat catalanii au suferit cea mai umilitoare infrangere din istoria clubului in cupele europene. Leon Goretzka a fost unul dintre cei mai buni jucatori pe teren, iar dupa meci a declarat ca nu a avut deloc mila de adversar si ca a fost amuzat sa ii umileasca pe fostii campioni din La Liga.

"Nu doare deloc, este chiar amuzant. E greu sa-mi pot gasi cuvintele dupaa acest joc, cred ca ne va lua cateva zile sa ne dam seama ce am realizat. Avem foarte multa incredere, dar asa cum am spus si in vestiar, asta este doar inceputul", a spus Goretzka, citat de Footballinside.

Thomas Muller a fost desemnat omul meciului dupa ce a reusit sa marcheze doua goluri si a oferit o pasa decisiva. La finalul partidei el a avut o declaratie mai decenta, si a incercat sa fie cat mai realist.

"E greu de explicat, cred ca in acest moment echipa noastra este in cea mai buna forma. Este un rezultat formidabil, dar următorul meci va incepe de la 0-0. Celelalte ne vor urmari jocul si pot fi impresionate sau nu. Va trebui sa castigam urmatoarea partida", a spus Muller.

