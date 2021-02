Reactia lui Ronald Koeman dupa umilinta cu PSG! "Va pot minti, dar exista foarte putine optiuni pentru retur!"

PSG a dat de pamant cu Barcelona, scor 1-4, in turul optimilor de finala din Champions League, iar dupa meci, Ronald Koeman a gasit cu greu explicatii.

Presa din Spania l-a condamnat pe olandez pentru acest rezultat, dar el a suprins pe toata lumea cu starea lui de spirut de la sfarsitul meciului. Koeman a zambit si chiar si-a felicitat adversarii pentru jocul prestat.

Barca a intrat bine in meci, iar Messi a deschis scorul dintr-un penalty acordat la o faza controversata in minutul 27, insa dupa doar 5 minute, Mbappe a egalat. In ultima jumatate de ora, francezii au marcat de 3 ori prin Mbappe in minutele 65 si 85, iar Moise Kean a inscris si el in minutul 70.

"Rezultatul reflecta superioritatea lor, in prima repriza a fost un meci mai echilibrat, dar in a doua repriza am avut probleme mari in defensiva. Nu am pus probleme nici pe flancuri, dar nici pe centru. Francezii au dovedit ca ne sunt superiori si din punct de vedere fizic. Paris Saint-Germain a aratat ca o echipa completa, trebuie sa acceptam asta, trebuie sa imbunatatim lucrurile. Stiam ca sunt o formatie cu mare experienta.

Dupa un meci terminat la o asemenea diferenta, 1-4, e foarte dificil sa mai surmonetezi ecartul. Va pot minti, dar pierzand acasa la un asemenea scor exista foarte putine optiuni pentru retur. Aceasta partida ne-a aratat ca ne lipsesc foarte multe lucruri pentru a ne exprima la cel mai inalt nivel, mai ales la nivelul Ligii Campionilor", a declarat Ronald Koeman la finalul partidei.