Barcelona a pus ochii pe un jucator de la Bayern Munchen! Pe cine doresc catalanii

David Alaba este dorit la Barcelona.

Austriacul nu doreste sa isi prelungeasca actuala intelegere cu nemtii si ar urma sa ajunga pe Camp Nou in vara lui 2021, liber de contract.

Barcelona a incercat sa il transfere in repetate randuri pe fundasul in varsta de 28 de ani, dar nu a reusit niciodata sa realizeze mutarea.

"Barcelona are o relatie grozava cu austriacul, in special avand in vedere faptul ca a incercat sa-l ademeneasca pe Camp Nou in ultimele doua sezoane, dar nu au reusit sa ajunga la o intelegere cu Bayern Munchen. Alaba vrea sa joace in Spania inainte de retragere, dar o mutare in urmatoarea fereastra de transfer pare putin probabila din cauza crizei economice de la Barca ", a scris siteul everythingbarca.com.

Alaba s-ar fi putut transfera chiar din aceasta vara, dar catalanii au fost puternic afectati de criza generata de noul coronavirus.

Fundasul bavarezilor este cotat la 65 de milioane de euro. In acest sezon el a jucat 38 de partide in tricoul echipei germane, a inscris 2 goluri si a oferit 2 pase decisive.