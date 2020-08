Barcelona l-a convins! Unul dintre oamenii esentiali a acceptat sa-si prelungeasca contractul! Cat mai ramane pe Camp Nou

Potrivit Mundo Deportivo, goalkeeper-ul Marc-Andre ter Stegen este hotarat sa semneze o prelungire contractuala pentru urmatoarele 5 sezoane.

Negocierile intre cele doua parti au inceput dinainte de pauza cauzata de pandemie, insa ele s-au incheiat abia acum.

Contractul lui Ter Stegen ar fi expirat in 2022, insa el a fost convins sa isi prelungeasca intelegerea pentru inca 5 sezoane. Singurul aspect in care cele doua parti au avut dificultati in a ajunge la un acord a fost cel financiar, dar diferenta dintre sumele puse in discutie este mica.

Marc-Andre ter Stegen este jucatorul Barcelonei din 2014, iar in acest sezon a evoluat aproape 4.000 de minute in toate competitiile. Fotbalistul in varsta de 28 de ani este cotat in prezent la 72 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.

