Înainte de meciurile de miercuri, bookmakerii dau două favorite clare pentru câștigarea marelui trofeu în acest sezon. Liverpool și Barcelona au o cotă de 7 pentru a câștiga cel mai râvnit trofeu din Europa.



Liverpool a investit peste 500 de milioane de euro în transferuri în această vară, iar echipa lui Arne Slot a avut parte și de un start perfect în Premier League, cu patru victorii din tot atâtea partide, formă care îi aduce pe ”cormorani” în fruntea listei de favorite din Champions League.



FC Barcelona a fost eliminată în semifinalele competiției în sezonul precedent de Inter Milano, iar în acest sezon este văzută drept favorită pentru câștigarea trofeului.



Campioana en-titre, PSG, este văzută cu șansa a treia pentru marele trofeu, cu o cotă de 7,50, în timp ce Arsenal, Real Madrid și Manchester City sunt următoarele, cu cote de 8, 9 și 10.



Cum arată cotele pentru câștigarea Champions League:



Liverpool - 7

Barcelona - 7

PSG - 7.50

Arsenal - 8

Real Madrid - 9

Manchester City - 10

Chelsea - 13

Bayern Munchen - 13

Inter Milano - 25

Napoli - 25

Atletico Madrid - 35

Newcastle - 35

Juventus - 40

Tottenham - 40

Atalanta - 60

Bayer Leverkusen - 60

Borussia Dortmund - 75

AS Monaco - 100



Champions League programează șase partide, în prima zi



Ca să ne dăm seama ce a ajuns cea mai tare competiție UEFA intercluburi din punct de vedere financiar, e nevoie să facem o singură precizare: fondul de premiere e de 2,7 miliarde de dolari! Aici, se dau următoarele sume pentru meciurile din grupa extinsă:



*Victorie: 2,1 milioane de euro (2,3 milioane de dolari)



*Egal: 700.000 de euro (777.000 de dolari)

