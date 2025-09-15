Arbitrul român Marian Barbu va conduce, în premieră, un meci din Liga Campionilor, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga (Cehia) şi Bodo/Glimt (Norvegia), care va avea loc miercuri, de la ora 19.45, pe Eden Arena din capitala Cehiei.

La acest meci, arbitri asistenţi vor fi Mircea Mihail Grigoriu şi George Florin Neacşu, în timp de Sebastian Colţescu a fost desemnat al patrulea oficial. Croatul Ivan Bebek va fi arbitru video, în timp ce Ovidiu Haţegan a fost nominalizat ca arbitru asistent video, potrivit Agerpres.

Dacă Slavia a mai participat în faza principală a competiţiei, Bodo/Glimt va evolua în premieră.

Istvan Kovacs, la Olympiakos - Pafos



Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu (Grecia) şi altă debutantă în Champions League, FC Pafos (Cipru), care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19.45.

Aici, arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrula oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs. Arbitru video a fost desemnat Cătălin Popa, iar arbitru asistent video, Marcel Bîrsan.

