Decizia vine după ce mai multe cluburi mari au fost nevoite să lase pe dinafară jucători importanți din loturile pentru cea mai tare competiție europeană.



Printre fotbaliștii excluși s-au numărat nume mari precum Federico Chiesa (Liverpool), Gabriel Jesus (Arsenal), Facundo Buonanotte (Chelsea) sau Mathys Tel (Tottenham). Până acum, aceștia nu puteau fi înlocuiți decât în fazele eliminatorii, iar doar portarii aveau o regulă specială pentru înlocuiri de urgență.



Ce schimbă UEFA începând cu sezonul 2025/26



Forul european a anunțat că, din acest sezon, echipele vor avea dreptul să facă o înlocuire temporară în lot, dacă unul dintre jucătorii de câmp suferă o accidentare gravă sau o boală de lungă durată. Această modificare poate fi făcută până la ultima etapă din faza grupelor (etapa a 6-a).



„Decizia a fost luată pentru a proteja integritatea competiției și pentru a evita încărcarea suplimentară a jucătorilor rămași disponibili”, a transmis UEFA într-un comunicat oficial.



Schimbarea se aplică nu doar în Champions League, ci și în Europa League (competiție unde suntem reprezentați de FCSB) și Conference League (unde ne 'bifează' CSU Craiova).



Finala din 2027, stabilită de UEFA



În aceeași ședință de la Tirana, UEFA a decis și locul de disputare al finalei Ligii Campionilor din 2027.

Meciul se va juca pe stadionul „Riyadh Air Metropolitano” din Madrid, arena lui Atletico, acolo unde Liverpool a cucerit trofeul în 2019, după finala cu Tottenham.

