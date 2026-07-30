Inter Miami a postat o fotografie cu Messi, cu tricoul în mână, ajungând la centrul de antrenament al clubului din Fort Lauderdale, o localitate aflată la nord de Miami.

Decarul nu se mai antrenase cu Inter Miami din luna mai, când Major League Soccer (MLS) a intrat în pauză pentru Cupa Mondială şi s-a alăturat selecţionatei a Argentinei.

Leo Messi s-a întors la antrenamentele lui Inter Miami

După ce a pierdut finala Cupei Mondiale în faţa Spaniei (0-1) pe 19 iulie, Messi şi coechipierul său de la Inter Miami, Rodrigo De Paul, au călătorit în Argentina separat de restul naţionalei "albiceleste" pentru a se bucura de câteva zile de vacanţă.

Deşi clubul din Florida a postat o fotografie cu Messi, nu a dezvăluit dacă şi De Paul s-a reîntors şi el la echipă. Ambii jucători au ratat ultimele două meciuri ale lui Inter Miami, care s-au soldat cu victorii împotriva formaţiilor Chicago Fire (3-2) şi CF Montreal (1-0).