FOTO Leo Messi s-a întors

Leo Messi s-a întors Fotbal extern
SPORT.RO
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Starul Lionel Messi a revenit miercuri la antrenamentele echipei Inter Miami, după aproape zece zile de vacanţă în Argentina, în urma participării la Cupa Mondială de fotbal 2026, perioadă în care a ratat ultimele două meciuri ale formaţiei sale, informează EFE.

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Inter Miami a postat o fotografie cu Messi, cu tricoul în mână, ajungând la centrul de antrenament al clubului din Fort Lauderdale, o localitate aflată la nord de Miami.

Decarul nu se mai antrenase cu Inter Miami din luna mai, când Major League Soccer (MLS) a intrat în pauză pentru Cupa Mondială şi s-a alăturat selecţionatei a Argentinei.

Leo Messi s-a întors la antrenamentele lui Inter Miami

După ce a pierdut finala Cupei Mondiale în faţa Spaniei (0-1) pe 19 iulie, Messi şi coechipierul său de la Inter Miami, Rodrigo De Paul, au călătorit în Argentina separat de restul naţionalei "albiceleste" pentru a se bucura de câteva zile de vacanţă.

Deşi clubul din Florida a postat o fotografie cu Messi, nu a dezvăluit dacă şi De Paul s-a reîntors şi el la echipă. Ambii jucători au ratat ultimele două meciuri ale lui Inter Miami, care s-au soldat cu victorii împotriva formaţiilor Chicago Fire (3-2) şi CF Montreal (1-0).

Cei doi ar putea juca sâmbătă împotriva echipei Columbus Crew sau pe 5 august, în primul meci din Leagues Cup, împotriva echipei mexicane Atletico San Luis.

În plus, atât Messi, cât şi De Paul fuseseră convocaţi pentru la All-Star 2026, meciul vedetelor în care se înfruntă cei mai buni jucători din MLS şi Liga mexicană, programat miercuri la Charlotte (Carolina de Nord), dar ambii au fost scutiţi de participarea la acest eveniment, pentru a se putea odihni în urma participării la Cupa Mondială, scrie Agerpres.

FIFPRO, sindicatul mondial al fotbaliştilor profesionişti, solicită ca jucătorii să beneficieze de 21 de zile libere după fiecare sezon, deşi nu este clar dacă această regulă se aplică şi în MLS, care îşi începuse deja sezonul înaintea Cupei Mondiale.

A doua zi după înfrângerea în faţa Spaniei, Messi, în vârstă de 39 de ani, a precizat pe Instagram că durerea pierderii a fost "foarte mare" şi că "va dura timp până când această rană se va vindeca".

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