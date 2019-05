Singurul roman antrenat de Jurgen Klopp: "E un super om, un antrenor corect! Daca vrea sa-ti zica ceva, ti-o spune in fata"

Liverpool - Barcelona i-a amintit lui Marius Niculae de minunea lui Dinamo de la Liberec. Niculae a fost antrenat de Klopp.

Niculae il stie pe Klopp din 2007, de la Mainz, unde i-a fost antrenor.

"E un super om, un antrenor foarte corect, cand avea sa zica ceva spunea direct in fata. Stiam ca Klopp poate sa-i mobilizeze la maxim. In schimb, in timpul meciului se transforma, chiar el a recunoscut asta", a spus Marius Niculae pentru ProTV.

Cu doua goluri, Niculae a dus-o pe Dinamo la penalty-uri in minunea de la Liberec. Dinamo s-a calificat atunci dupa 0-3 acasa.



"Nimeni nu prevedea acest deznodamant si de aia e cel mai iubit sport din lume! Vorbim despre Liverpool, o echipa care are un public minunat care canta nonstop si iti da aripi ca jucator", a mai spus fostul atacant.