AS: Ce se intampla cu Valverde si cum arata restructurarea la Barcelona! Spaniolii anunta ce urmeaza pentru Barca dupa umilinta de pe Anfield

Barcelona a suferit doua umilinte drastice in Liga Campionilor sub comanda lui Ernesto Valverde. Catalanii au fost eliminati anul trecut de Roma, dupa un 3-0, iar acum de Liverpool, dupa un 4-0.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Barcelona a suferit una dintre cele mai mari umilinte din istoria sa. Catalanii au fost eliminati din semifinalele UEFA Champions League de Liverpool, formatia engleza impunandu-se pe Anfield Road cu 4-0. In tur, catalanii castigasera cu 3-0!

Situatia la Barcelona este acum extrem de delicata, iar suporterii catalani sunt deosebit de suparati. Nici prin gand nu le trecea ca echipa poarte pierde de o asemenea maniera in fata lui Liverpool.

AS: O revolutie delicata la Barca



Cotidianul spaniol AS scrie acum despre viitorul Barcelonei. Formatia catalana se afla intr-un moment in care ar putea schimba garzile. Totusi, schimbarile ar putea aparea la nivelul lotului, dar nu si pe banca tehnica!

AS noteaza ca 2021 va fi cu adevarat un an important pentru Barcelona. Atunci, contractul lui Messi expira, iar la nivelul conducerii se vor organiza alegeri pentru ocuparea functiei de presedinte. Bartomeu vrea un nou mandat.

Pana in 2021, Barcelona trebuie sa gestioneze o situatie complicata. Spaniolii amintesc ca nu mai putin de sapte jucatori din actuala echipa au trecut deja de 30 de ani. Dintre ei, unul sau chiar doi ar putea pleca la vara.

Barcelona le-a prelungit contractele lui PIque pana in 2022, Busquets pana in 2023 si Jordi Alba pana in 2024. Nu la fel s-a intamplat si cu Ivan Rakitic, al carui contract expira tot in 2021, Chiar daca mai sunt doi ani pana atunci, acesta ar putea fi unul dintre fotbalistii sacrificati.

La fel s-ar putea intampla si cu Arturo Vidal, fotbalist chilian care va implini 32 de ani in cateva zile. El nu a convins pe Camp Nou si nu este vazut ca fiind un fotbalist esential pentru club.

Valverde, sprijinit de Bartomeu



AS noteaza ca scaunul lui Ernesto Valverde se clatina, dar presedintele Bartomeu inca mai cantareste decizia. El ar vrea sa mizeze pe cartea stabilitatii si sa ii acorde in continuare credit lui Valverde. Ar fi, de asemenea, un semnal al stabilitatii pe care ar vrea sa-l transmita in vederea alegerilor pentru presedintia clubului!

"Ruperea echilibrului si gaurirea acestui ecosistem creat la Barcelona ar putea fi contraproductiva. Este greu de imaginat un scenariu in care Bartomeu sa taie la os. (...) Prin urmare, continuitatea, daca Valverde nu decide de unul singur sa isi dea demisia, pare cea mai logica varianta", scrie AS.