Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges, miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale.

Potrivit news.ro, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani, care se îndreptau spre stadionul Jan Breydel din centrul oraşului belgian, au fost aprinse fumigene, provocând un incendiu.



În videoclipurile transmise de martorii aflaţi la faţa locului, se vede un nor mare de fum ridicându-se dintr-un autobuz înainte ca acoperişul să ia foc. Zona a fost evacuată rapid, iar unii suporteri au fost nevoiţi să parcurgă pe jos cei cinci kilometri.

Potrivit postului de radio spaniol Cope, un suporter al echipei Barcelona a fost arestat de poliţie. Având un bilet, acesta ar putea fi interzis pe stadion de către clubul său, care a deschis o anchetă.

Incidentul nu a provocat însă răniţi şi toţi suporterii echipei Barcelona au putut intra pe stadion înainte de începerea meciului.

