Nana Antwi a fost transferat de FCSB în ianuarie 2024 de la FC Urartu, însă fundașul lateral din Ghana nu a reușit să se impună la echipa finanțată de Gigi Becali.

Prima reacție a lui Nana Antwi după transferul în Israel

În ianuarie, FCSB l-a împrumutat pe Antwi la Hermannstadt, unde a rămas până în momentul de față. Totuși, în această iarnă, ghanezul părăsește definitiv Superliga României.

După doi ani petrecuți în campionatul României, Nana Antwi semnează cu Beitar Ierusalim, echipa aflată pe locul doi în Israel. Beitar Ierusalim s-a înțeles atât cu ”Racheta”, așa cum era numit Nana Antwi de Gigi Becali, dar și cu FCSB.

240.000 de euro vor plăti israelienii, urmând ca Nana Antwi să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane.

Antwi a oferit o primă reacție după ce zvonurile cu privire la transferul său au început să circule. ”Dumnezeu este cel mai mare”, a scris fundașul lateral pe Instagram, lângă un videoclip cu faze notabile din cariera sa.