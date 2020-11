Hategan a intrat in istorie! Ce record fantastic a atins arbitrul roman

Astfel, arbitrul roman bifeaza a cincea partida din acest sezon din 5 etape disputate in cea mai importanta competitie de club europeana.

Hategan devine astfel primul arbitru din istorie care este delegat la primele 5 etape ale grupelor UEFA Champions League.

Referee appointments for 2020-21 UEFA Champions League Group Stage, MD5. Games to be played on 1 December 2020.

Ovidiu Haţegan (ROU) is about to set an incredible record with 5 appointments in all 5 matchdays of CL GroupStage.

