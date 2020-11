Asta urmeaza si in Romania! S-a jucat TSKA Sofia - TSKA Sofia 1948! Ce au putut sa scrie 'stelistii' pe tabela stadionului

A fost derby in natiunea TSKA!

Dupa un scenariu asemanator celui care in urma caruia marca Steaua a fost impartita de CSA si de FCSB, la Sofia au aparut doua tot doua 'Stele". Echipa istorica a armatei, TSKA, si-a impartit identitatea la 2! Au aparut TSKA si TSKA 1948.

Ambele echipe au grupuri consistente de sustinatori si joaca acum in prima liga! TSKA Sofia, adversara CFR-ului din grupele Europa League, a intalnit-o pe TSKA 1948, club creat de suporteri si care a luat-o din Liga a 4-a, fiind acum nou-promovata in prima divizie bulgara.

TSKA - TSKA 1948 s-a terminat 2-0. Meciul n-a fost lipsit de evenimente nici pe teren, nici in tribune. Pentru a-si ironiza adversara, TSKA a refuzat sa-i scrie numele pe tabela stadionului. In loc de TSKA 1948 au scris doar "Oaspeti".

Prima ciocnire la nivel de seniori intre Steaua si FCSB a avut loc toamna asta, in liga a 3-a. Steaua s-a impus in deplasare contra echipei secunde a FCSB, dupa un meci dramatic. Returul va vea loc pe noua arena de 100 de milioane de euro din Ghencea, in primavara.