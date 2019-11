LIBER LA OFERTE! Salzburg i-a stabilit pretul pustiului dorit de Juventus si Real Madrid! Suma COLOSALA pe care trebuie sa o scoata pentru semnatura lui

Salzburg a stabilit pretul celui mai in forma atacant al Europei.

Erling Haaland (19 ani) a doborat recordul Champions League pentru cel mai tanar jucator care inscrie 6 goluri in primele 3 meciuri. Norvegianul a marcat un hat-trick la debutul in competitie, impotriva lui Genk, apoi a inscris si in meciul cu Liverpool un gol.

Haaland este si golgheterul competitiei, peste Lewandowski (5 goluri) sau Harry Kane, Raheem Sterling si Serge Gnabry (4 goluri).

Prestatiile sale au starnit interesul unor cluburi precum Juventus sau Real Madrid. Salzburg i-a stabilit pretul celui mai bun jucator al sau, 100 de milioane de euro. Salzburg l-a luat in ianuarie pe Haaland, in schimbul sumei de 5 milioane de euro, de la Molde.

Cota lui Haaland a crescut de la 5 milioane de euro la 12 milioane, in doar 4 luni, conform Transfermarkt. In acest sezon, norvegianul a jucat 16 meciuri pentru Salzburg si a marcat 22 de goluri.