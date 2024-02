Toată lumea a fost entuziasmată la începutul carierei lui Octavian Popescu. Am crezut cu toții că în fotbalul românesc s-a născut un nou fotbalist genial, însă continuarea carierei atacantului de la FCSB a fost una regresivă.

„Când a fost luat în bâză, trebuia susținut”

Într-o discuție pe care am purtat-o cu Florentin Petre, fost internațional cu 54 de selecții și 6 goluri pentru România, fostrul dinamovist care a jucat întreaga carieră pe actuala poziție a lui Octavian Popescu, cea de extremă dreaptă, a depistat câteva dintre cauzele regresului tânărului jucător: „A dat înapoi pentru că a avut un start fulminant și toată lumea voia ca el să aibă continuitate de la meci la meci și de la an la an.



Eu mă așteptam să aibă o scădere, pentru că nu este atât de puternic din punct de vedere psihic. Fizic, era la fel când a apărut și când dădea golurile alea. Poate era chiar mai slab. La el a fost o problemă mentală. Când a fost luat în bâză de toată lumea, trebuia susținut. Un copil cu calitățile lui și la nivelul la care a ajuns trebuie susținut în continuare. Eu cred în el, cred că România se poate bucura de randamentul lui și de calitățile lui fotbalistice, pentru că e tânăr. Nu cred că va mai avea probleme, dar trebuie ajutat”.

Cine să-l ajute? De la club sau familia? Răspunde Florentin: „Toată lumea trebuie să-l ajute, dar, ce-i drept, cel mai important este să se ajute și el, să știe să treacă peste toate problemele. Cel mai bun psiholog, mental coach sau cum vrem să-i spunem tot el este. Dacă știe cum să treacă, dacă are sânge-n instalație și nu-l mai interesează ce zice lumea despre el, dacă-și vede de treaba lui și merge la antrenamente cu zâmbetul pe buze, va redeveni ce a fost la început. ”.

Cifrele lui „Tavi” per sezon

- în sezonul 2020-2021, când avea 18 ani, a dat 4 goluri și 8 pase decisive în 34 de meciuri jucate în toate competițiile.

- în 2021-2022, la 19 ani, a marcat 10 goluri și a reușit 4 assist-uri în 38 de partide.

- în 2022-2023, la 20 de ani: 4 goluri și 7 assist-uri în 49 de jocuri

- în 2023-2024 (sezon în desfășurare), 21 de ani: 3 goluri și 2 assist-uri în 25 de meciuri în care a intrat până acum.

Ultimul gol marcat: pe 24 septembrie 2023, în Sepsi – FCSB 2-5.

Conform oficialilor de la FCSB, Tavi Popescu nu va evolua duminică în partida de pe teren propriu cu Sepsi, pentru că el a fost forțat, jucând cu infiltrații, în confruntarea cu Farul (1-1) din etapa precedentă.