"Eroul" Mbappe isi lauda echipa, dupa victoria uriasa din Germania! "Am suferit, dar am facut-o ca echipa, nu trebuie sa ne fie rusine de jocul nostru"

Cel mai bun jucator al francezilor in meci, Mbappe a reusit o dubla care ii da prima sansa lui PSG la retur.

Pentru atacantul francez desfasurarea partidei a fost una care i-a convenit de minune, cu Bayern atacand in valuri si lasand spatii pentru eventualele contraatacuri ale lui PSG. De ele a profitat cel mai bine vitezistul Kylian Mbappe, care i-a "pedepsit" de doua ori pe nemti si ii asigura echipei sale o sansa foarte buna de calificare la retur.

Totusi, francezul a tinut sa-si laude coechipierii si modul in care s-au sacrificat pentru aceasta victorie si nu a pus totul pe seama evolutiei sale individuale. "Am suferit, dar am suferit ca o echipa, nu trebuie sa ne fie rusine de jocul nostru. Am reusit sa-i lovim in cele mai bune momente pe care le-am avut. In retur vom juca la fel, vom incerca sa atacam cand putem.

Cum am spus si in Barcelona, in astfel de meciuri nu-mi place sa ma ascund, prefer sa joc si sa fiu decisiv. Va trebui sa fim increzatori in retur", a spus Mbappe, dupa meciul dintre Bayern si PSG.