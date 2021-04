"Neymar acum? Ramane liber intr-un an!" Reactia momentului de la Barcelona dupa ce starul lui PSG a oprit negocierile pentru prelungirea contractului

Jucatorul brazilian ramane o tinta pentru Barcelona.

Dupa ce s-a zvonit in ultimii ani de posibilitatea revenirii lui Neymar la Barcelona, se pare ca aceasta nu este exclusa, inca. In 2019 o delegatie formata din mai multi membrii din conducerea clublui catalan a mers la Paris, iar negocierile au fost aproape de a fi finalizate, insa, in cele din urma, Neymar a ramas la PSG.

Acum, stirea care anunta ca prelungirea contractului starului brazilian cu PSG s-a amanat pune si mai mult paie pe foc in ce priveste viitorul atacantului la Paris. Barcelona sta cu ochii pe situatia fostului lor jucator, anunta Mundo Deportivo, mai ales ca in vara lui 2022 l-ar putea lua gratis, in cazul in care nu se reiau negocierile de prelungire a contractului jucatorului cu bogatii de la PSG.

Omul care a avut un cuvant de spus in aducerea lui Neymar in 2013, Andre Cury, a vorbit si el in urma cu cateva saptamani de posibila reuniune dintre Messi si brazilian si a spus ca cel mai probabil aceasta se va produce la Barcelona intr-un viitor apropiat.