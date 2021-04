Thomas Tuchel face noi dezvaluiri despre momentul cand a fost dat afara de la PSG! "Totul a durat doua minute! Mi se pare ireal!"

Antrenorul german a fost destituit de PSG chiar inainte de craciun, dupa ce in sezonul precedent ajunsese in finala Champions League cu echipa franceza.

Instalat la Chelsea in locul lui Frank Lampard la inceputul acestui an, Tuchel nu uita de momentul cand a fost dat afara de la PSG, in ciuda unor performante foarte bune in anii petrecuti la Paris. "Am simtit ca acest lucru poate fi posibil, dar nu mi se parea real", a spus tehnicianul, care a adaugat ca a aflat despre demiterea sa abia in ultimul moment, iar discutia pe aceasta tema cu directorul sportiv al clubului, Leonardo, "nu a durat decat doua minute".

"A fost foarte surprinzator, intrucat pe 22 decembrie am simtit pentru prima oara ca as putea fi demis. Am avut o conversatie cu directorul sportiv. Apoi o noua discutie inaintea meciului de pe 23 decembrie. Am simtit ca poate fi o posibilitate, dar nu mi se parea real. Noi castigasem cu 4-0 (cu Strasbourg). Apoi, am avut acea conversatie definitiva, care nu a durat decat doua minute, pentru ca nu mai ramanea mare lucru de spus", a declarat Tuchel pentru Sky Sport.

"Apoi, m-am ridicat si i-am spus ca trebuie sa rezolve problema si am plecat", a adaugat Tuchel, care a adaugat ca "experienta de la PSG a fost una incredibila, la un mare club, cu jucatori printre cei mai buni din lume".