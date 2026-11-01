Aventura la Real Madrid nu decurge așa cum și-ar fi dorit Trent Alexander-Arnold. Fotbalistul transferat de la Liverpool nu a reușit să se impună și este mai mult rezervă la echipa antrenată de Jose Mourinho.

Jamie Carragher îl vrea pe Alexander-Arnold înapoi la Liverpool

Din acest motiv, au apărut numeroase zvonuri care susțineau că o plecare a lui Trent Alexander-Arnold în perioada de transferuri de iarnă este foarte probabilă.

Jamie Carragher a mărturisit că l-ar aștepta cu brațele deschis la Liverpool pe Trent Alexander-Arnold. Fostul fotbalist crede că formației antrenată de Andoni Iraola îi lipsește creativitatea pe care Alexander-Arnold o aducea în jocul ”Cormoranilor”.

”L-aș aduce înapoi. Ar fi aspru criticat, pentru că eu cred că a făcut o greșeală. Consider că a greșit foarte mult când a ales să meargă la Madrid. Cu siguranță, ne-a lipsit creativitatea lui.

În acest moment, este a treia variantă pentru postul de fundaș dreapta la Real Madrid. Iar atunci când ești a treia opțiune la un club, este clar că cei de acolo își doresc să pleci”, a spus Carragher, citat de Mundo Deportivo.