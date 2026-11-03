Mihai Stoica a vorbit despre situația lui David Miculescu, unul dintre jucătorii apreciați de Gigi Becali. Atacantul nu a mai avut evoluțiile așteptate în ultima perioadă și a fost schimbat în repetate rânduri de antrenorii FCSB-ului.

Preferatul lui Gigi Becali, arătat cu degetul de MM Stoica: „Probleme extrasportive”

Oficialul campioanei a dezvăluit că fotbalistul s-a confruntat cu probleme extrasportive, care ar fi influențat și prestațiile sale de pe teren. MM Stoica speră ca, după rezolvarea acestora, Miculescu să revină la nivelul care l-a consacrat.

„Miculescu a avut niște probleme extrasportive, acum s-au rezolvat, sperăm să se rezolve și problemele sportive, pentru că în ultima vreme nu joacă la nivelul la care ne-am obișnuit”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Winger-ul a ajuns la FCSB în august 2022, de la UTA Arad, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. De atunci, Miculescu a strâns 208 apariții în tricoul roș-albaștrilor, cu 34 de goluri și 10 pase decisive.

În total, la nivel de seniori, Miculescu are 318 meciuri, 50 de goluri și 12 pase decisive. Pentru UTA Arad a bifat 110 partide, în care a înscris de 16 ori.