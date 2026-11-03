Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

În urma acestui rezultat, FCSB a ieșit, temporar, din zona play-off-ului, dar Gigi Becali s-a arătat încântat de jocul echipei sale. Unul dintre jucătorii din echipa lui Laurențiu Reghecampf a reușit, totuși, să impresioneze.

Ricardo Pădurariu (19 ani) continuă seria evoluțiilor bune, după ce a devenit titular incontestabil pe postul de fundaș stânga. În plus, acesta reprezintă o soluție și pentru regula U21 la FCSB.

Ricardo Pădurariu, fotbalistul momentului de la FCSB: ”Nu cred că există cineva căruia să nu-i placă”

„Pădurariu este un jucător tânăr care, chiar dacă nu a obținut penalty pentru echipa lui acum, va avea de câștigat având atitudinea asta de a juca. El joacă! E de apreciat, e un tânăr de perspectivă, iar atitudinea pe care o are este cea corectă. El vrea să joace, nu să cadă.

Dacă era Drăguș, probabil obținea penalty. Vorbim despre un jucător tânăr care este titular la FCSB și care își dorește să joace fotbal în străinătate. O astfel de atitudine îi va prinde bine pe viitor”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Întrebat dacă ar fi o soluție pentru naționala României, Florin Gardoș a rămas rezervat, ținând cont că Gică Hagi are mai multe soluții pentru postul de fundaș stânga. Pe lângă Nicușor Bancu, în circuitul echipei naționale se mai află Raul Opruț și Andrei Borza.

„(N.r. – Poate fi convocat Pădurariu la naționala mare de Hagi?) Nu știu, mi-e greu să îți spun. Mă gândesc că au fost 4 meciuri cu rezultate dezastruoase, patru înfrângeri. Nu cred că nu există presiunea asta a rezultatelor.

E normal să promovăm tineri, dar avem 2 meciuri și ar trebui să scoatem ceva din ele pentru moralul tuturor. Strict vorbind fotbalistic, nu cred că există cineva căruia să nu îi placă de Pădurariu la momentul ăsta. Și dacă n-ar fi Under-21, tot titular ar fi”, a completat Gardoș.

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

Caseta meciului