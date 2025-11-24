Portarul Jan Oblak şi extrema Giuliano Simeone, de la Atletico Madrid, au continuat să se antreneze separat luni, cu două zile înainte de meciul din Liga Campionilor împotriva lui Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, scrie EFE, preluat de Agerpres.

Jan Oblak şi Giuliano Simeone pot juca în Atletico Madrid - Inter Milano

Marcos Llorente, în schimb, va rata sigur meciul după ce a fost confirmat cu o accidentare la muşchiul coapsei.

Nici portarul sloven, care a suferit o accidentare la genunchiul drept în urmă cu nouă zile în timp ce juca pentru echipa naţională împotriva reprezentativei din Kosovo, nici internaţionalul argentinian, care se confruntă cu disconfort muscular de joia trecută, nu au participat la victoria de duminică, scor 1-0 pe terenul lui Getafe.

Oblak a efectuat un antrenament individual în sală, în timp ce Simeone a lucrat separat cu preparatorul fizic, înainte ca lotul echipei să înceapă antrenamentele la Majadahonda.

Doi indisponibili la Atletico Madrid

Ambii jucători, încă incerţi, sunt aşteptaţi să fie apţi pentru meciul din Liga Campionilor de miercuri (22:00) împotriva lui Inter, de pe stadionul Metropolitano.

Llorente i se alătură lui Robin Le Normand pe lista absenţilor pentru meciul de miercuri, din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, suferită acum trei săptămâni împotriva lui Union Saint-Gilloise.

