FCSB – Metaloglobus (4-1) a fost un meci fără istoric. Practic, suspansul s-a menținut doar între minutele 7 și 26, cât timp tabela a arătat 1-1. Apoi, după ce Olaru a punctat pentru 2-1, lucrurile s-au lămurit. Până la final, pe teren n-a existat decât o echipă: FCSB.

În contextul în care meciul a fost unul lejer, a surprins faptul că Ofri Arad, care în sfârșit și-a făcut debutul la FCSB, a rezistat pe teren doar 45 de minute. Sport.ro a arătat aici cifrele israelianului în minutele petrecute pe teren pe Arena Națională.

După victoria obținută cu Metaloglobus, Gigi Becali a vorbit, la Digi Sport, iar aici a fost întrebat de ce l-a scos pe Ofri Arad, după doar 45 de minute.

„Așa a fost stabilit. Așa au decis ei“, a fost răspunsul latifundiarului din Pipera. El a lăsat de înțeles că Ofri Arad, nefiind încă sută la sută din punct de vedere fizic, nu putea duce decât o repriză. Și, de aceea, antrenorii Charalambous și Pintilii l-au menajat, înlocuindu-l cu Baba Alhassan în pauza meciului cu Metaloglobus.

„Ofri Arad vede jocul, dar n-are ritm de joc. La mine, trebuie să atingi mingea. Dacă nu atingi mingea, nu e OK. Repet: vede bine jocul, dar la jocul defensiv mai avem de lucru... Mai are nevoie de ritm, părerea mea“, a adăugat Becali, ulterior, în privința fotbalistului israelian.