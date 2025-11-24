Șase locuri au mai rămas disponibile pentru turneul final World Cup 2026: patru dintre ele vor fi ocupate în urma barajelor din Europa în care va evolua și naționala României, iar celelalte două locuri vor fi determinate de play-off-ul intercontinental (inter-confederații) la care participă șase echipe de pe cinci continente.

În acest inedit play-off, RD Congo (calificată direct într-una dintre finale) va da piept cu câștigătoarea dintre Noua Caledonie și Jamaica pentru un loc la Mondial, iar în celălalt duel, Irak (și ea calificată direct în finală) se va lupta pentru calificare cu învingătoarea dintre Bolivia și Surinam.

Jekob Jeno de la Unirea Slobozia, cel mai bun jucător al naționalei din Noua Caledonie



Convocat la ultima acțiune a naționalei din Noua Caledonie, amicalul 2-0 cu Gibraltar din octombrie în care a fost integralist, mijlocașul central Jekob Jeno (25 de ani) de la Unirea Slobozia din Superligă are toate șansele să fie prezent în play-off-ul care se va disputa în luna martie a anului viitor.

De altfel, Jeno pare în momentul de față cel mai bun jucător al naționalei din Oceania, ceilalți colegi evoluând în diviziile inferioare din Franța sau în modestul campionat intern din Noua Caledonie.

Jekob Abiezer Malacki Jeno (pe numele său întreg) este născut chiar în Noumea, capitala țării, și are în CV, pe lângă cele 8 meciuri din actuala ediție a Superligii României, 41 de partide disputate în Ligue 2 din Franța la Grenoble.

Play-off-ul intercontinental CM 2026



Semifinale:

Noua Caledonie - Jamaica

Bolivia - Surinam

Finale:

RD Congo - învingătoarea din Noua Caledonie - Jamaica

Irak - învingătoarea din Bolivia - Surinam

* Semifinalele se vor disputa pe 26 martie 2026 și finalele vor avea loc pe 31 martie.

Play-off-ul european CM 2026 via Liga Națiunilor



Grupa A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina

Grupa B

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

Grupa C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo

Grupa D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

* Semifinalele se vor disputa pe 26 martie 2026 și finalele vor avea loc pe 31 martie.

Cele 42 de naționale deja calificate la CM 2026



Gazde:

Canada, Mexic, SUA

AFC:

Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan

CAF:

Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

CONCACAF:

Curaçao, Haiti, Panama

CONMEBOL:

Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

OFC:

Noua Zeelandă

UEFA:

Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

