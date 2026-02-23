Veste minunată pentru Cristi Chivu, chiar înaintea returului de foc cu Bodo/Glimt

După eșecul suferit pe terenul lui Bodo/Glimt, scor 1-3, Inter va încerca să răstoarne soarta calificării în returul de pe teren propriu. Partida retur este programată marți, de la ora 22:00.

Denzel Dumfries, înapoi în lotul lui Inter după 106 zile

Pentru această partidă se numără printre convocați și fundașul dreapta Denzel Dumfries (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter din ultimii ani.

Dumfries nu a mai jucat pentru Inter din 9 noiembrie, de la victoria contra lui Lazio (2-0), când a suferit o accidentare la gleznă care l-a obligat să fie supus unei intervenții chirurgicale.

După 106 zile, Dumfries este în sfârșit apt, iar Cristi Chivu nu va mai fi nevoit să improvizeze în flancul drept. Cu toate acestea, olandezul nu va fi direct titular, însă ar putea bifa câteva minute contra lui Bodo/Glimt, scrie presa din Italia.

Denzel Dumfries este așteptat să fie la capacitate maximă la derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie. Este și partida care i-ar putea aduce practic titlul lui Inter, în cazul unei victorii.