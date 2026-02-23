Veste minunată pentru Cristi Chivu, chiar înaintea returului de foc cu Bodo/Glimt

Veste minunată pentru Cristi Chivu, chiar înaintea returului de foc cu Bodo/Glimt Liga Campionilor
Cristi Chivu a primit o întărire foarte importantă la Inter înaintea returului cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile de finală Champions League.

După eșecul suferit pe terenul lui Bodo/Glimt, scor 1-3, Inter va încerca să răstoarne soarta calificării în returul de pe teren propriu. Partida retur este programată marți, de la ora 22:00.

Denzel Dumfries, înapoi în lotul lui Inter după 106 zile

Pentru această partidă se numără printre convocați și fundașul dreapta Denzel Dumfries (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter din ultimii ani.

Dumfries nu a mai jucat pentru Inter din 9 noiembrie, de la victoria contra lui Lazio (2-0), când a suferit o accidentare la gleznă care l-a obligat să fie supus unei intervenții chirurgicale.

După 106 zile, Dumfries este în sfârșit apt, iar Cristi Chivu nu va mai fi nevoit să improvizeze în flancul drept. Cu toate acestea, olandezul nu va fi direct titular, însă ar putea bifa câteva minute contra lui Bodo/Glimt, scrie presa din Italia.

Denzel Dumfries este așteptat să fie la capacitate maximă la derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie. Este și partida care i-ar putea aduce practic titlul lui Inter, în cazul unei victorii.

Cristi Chivu, replică pentru un jurnalist norvegian: ”Tu nu ne respecți!”

Un reporter norvegian care a luat parte la conferința de presă l-a întrebat râzând pe antrenorul român dacă ar trebui să îi fie rușine în cazul în care Inter va fi eliminată din Champions League de către Bodo/Glimt.

Întrebarea jurnalistului l-a deranjat pe Cristi Chivu, care a oferit un răspuns categoric și l-a pus la punct pe reporter.

Mai și râzi! Felicitări! Nimic nu este rușinos în fotbal. În fotbal, există munca unui club și a unei echipe, iar noi trebuie să acceptăm și să ne respectăm adversarul. Tu nu ne respecți când spui că ar trebui să ne fie rușine că am pierdut împotriva unei astfel de echipe, dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori.

Avem un mare respect pentru ceea ce a realizat Bodo împotriva noastră, dar și la Madrid și împotriva lui City și Dortmund. Ne respectăm adversarii și îi felicităm pentru lucrurile bune pe care le-au construit în ultima perioadă.

Când ai idei clare, poți construi ceva frumos. Nu ne este rușine, pentru că am încercat să fim cea mai bună versiune a noastră săptămâna trecută. Ei au fost mai buni decât noi și i-am felicitat”, a fost răspunsul lui Chivu.

