Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Elia Caprile (24 de ani), portarul lui Cagliari , ar fi primul nume de pe lista lui Inter la ora actuală. Italianul a fost transferat definitiv de la Napoli, în această vară, pentru 8 milioane de euro, iar în acest sezon a apărat în 13 partide pentru sarzi, încasând 18 goluri.

Sommer, care va împlini 37 de ani în decembrie, își încheie contractul vara viitoare și va nu primi o prelungire a contractului, anunță Gazzetta dello Sport , care dezvăluie și principalul favorit pentru a deveni noul număr 1 dintre buturile lui Inter.

Sommer a fost criticat aspru în presa din Italia pentru prestațiile din derby-urile cu Juventus, AS Roma și AC Milan. Duminică seară, în Derby della Madonnina câștigat de echipa lui Max Allegri cu 1-0 , elvețianului i s-a reproșat că putea face mai mult la unicul gol al meciului, marcat de Pulisic după ce Sommer a respins neconvingător un șut al lui Saelemaekers.

Alte două variante de pe lista lui Inter ar fi japonezul Zion Suzuki (23 de ani), antrenat sezonul trecut de Cristi Chivu de Parma, iar acum indisponibil până în februarie după o accidentare la mână, și germanul de origine nigeriană Noah Atubolu (23 de ani), titular în Bundesliga, la Freiburg.

Derby-ul Inter - AC Milan, decis de portari, cred italienii

Inter, lider în grupa unică din Champions League, avea șansa de a reveni pe primul loc și în Serie A, însă nu a profitat de ocaziile avute și a prins un Mike Maignan în formă de zile mari. Trupa lui Chivu a lovit de două ori bara, iar unicul gol al meciului a fost înscris de Christian Pulisic, în minutul 54.

Inter a avut șansa de a egala în minutul 74, însă Hakan Calhanoglu nu l-a putut învinge pe Mike Maignan din lovitură de la 11 metri.



"Inter - Milan sau marea diferență între a-l avea pe Maignan și a-l avea pe Sommer", așa au titrat jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb, considerând că portarii au jucat un rol deosebit în Derby della Madonnina

"Inter și-a creat ocazii de a înscris, însă nu le-a fructificat, în timp ce Milan a atacat cu ferocitate la puținele oportunități avute. Portarii au făcut o mare diferență la acest capitol. Mike Maignan a fost literalmente invinicibil: a avut o seară magică și a apărat inclusiv un penalty, transmițând clar că încă din prima repriză că nu are de gând să lase vreo minge să treacă.



De partea cealaltă a fost Yann Sommer. După nesiguranțele arătate contra lui Juventus, un alt meci mare a fost marcat de momente în care putea face mai mult. De exemplu, intervenția de la șutul lui Saelemaekers, care a fost modestă și nedemnă de un portar care joacă la o echipă cu asemenea obiective", au mai scris italienii.

