Elevii pregătiți de Elias Charalambous s-au revanșat pentru eșecul din tur. Metaloglobus a câștigat atunci la limită, scor 2-1.

Ce a spus Bîrligea după FCSB - Metaloglobus 4-1

Vedeta celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, are mari emoții înainte de ultimele două etape din sezonul regular. Atacantul se teme că ar putea ajunge în play-out:

"O să fie două meciuri foarte grele, foarte importante pentru noi. Trebuie să aducem cele 6 puncte. E normal să facem calcule, dar acum mai sunt două etape. Îmi doresc mereu să îmi ajut echipa, la Craiova nu s-a întâmplat asta. Azi am reușit să îmi ajut echipa, asta voi face în toate etape. Important e să câștigăm, nu contează cine dă gol.

Ne-am gândit că putem ajunge în această situație, a fost un sezon nereușit. A fost un sezon haotic, cu multe greșeli din partea noastră. Nu am dat mereu totul, asta ne-a adus aici.

Ne-am gândit la tot ce am greșit, cu Metaloglobus, cu alte echipe. Dacă eram mai concentrați, eram altundeva acum și vorbeam despre altceva. Cât timp avem și 1% șanse, noi credem 99% că ne putem califica. La Arad va fi o bătălie. Ambele echipe vor să meargă mai departe. Va fi pe viață sau moarte", a declarat Daniel Bîrligea.

În ultimele două etape, FCSB va înfrunta UTA Arad (deplasare) și Universitatea Cluj (acasă).

Cum arată clasamentul

Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final: