Portarul sloven Jan Oblak (32 de ani) a disputat al 500-lea său meci pentru Atletico Madrid, miercuri seara pe stadionul Anfield, unde echipa spaniolă s-a înclinat la limită în faţa formaţiei engleze FC Liverpool, scor 2-3, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, la 11 ani şi o zi de la debutul său la clubul spaniol.

Oblak, 500 de meciuri la Atletico, în 45% dintre ele nu a primit gol



Oblak a îmbrăcat pentru prima oară tricoul lui Atletico pe 16 septembrie 2014, într-o partidă cu Olympiakos Pireu, după transferul său de la Benfica Lisabona.

Madrilenii au plătit atunci 18 milioane de euro în schimbul slovenului, care a devenit cel mai scump transfer pentru un portar la momentul respectiv.

În cele 500 de meciuri disputate, Oblak a păstrat imaculată poarta lui Atletico de 226 de ori, reprezentând un procent de 45%, şi a încasat în total 424 de goluri.

Recordurile lui Oblak, deja o legendă la Atletico



Oblak este cel mai bun portar din istoria clubului spaniol, cu cele mai multe meciuri fără gol primit şi, totodată, goalkeeper-ul cu cele mai multe meciuri disputate.

De altfel, în istoria de 122 de ani a lui Atletico Madrid, doar doi jucători au depăşit anterior borna de 500 de meciuri: Koke Ressureccion şi Adelardo Rodriguez. Oblak este însă jucătorul străin cu cele mai multe apariţii pentru clubul madrilen din toate timpurile.

Figură indispensabilă în istoria recentă a lui Atletico, Oblak a câştigat patru trofee alături de madrileni: Supercupa Spaniei în 2014, Supercupa Europei 2018, Europa League 2017-2018 şi La Liga 2020-2021.

Meciul de miercuri, cu Liverpool, a fost al 95-lea disputat de Jan Oblak în Liga Campionilor, slovenul încasând în total 99 de goluri în această competiţie. Agerpres

