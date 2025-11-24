Adrian Mutu a intervenit de partea lui Cristian Chivu în urma înfrângerii suferite de antrenorul român în Inter - AC Milan 0-1. „Briliantul” a afirmat că „nerazzurrii” au fost mai buni în „Derby della Madonnina”, iar rezultatul a fost, prin urmare, nedrept.

Concluziile lui Adrian Mutu despre Cristian Chivu după Inter - AC Milan 0-1

Mutu a subliniat însă și faptul că un antrenor are nevoie de noroc în carieră. El a atras atenția că fostul său coechipier de la echipa națională a pierdut toate derby-urile disputate până acum în Italia, ceea ce contează cel mai mult pentru fani și imaginea clubului.

„Am văzut meciul. Eu cred că a pierdut nemeritat. Am văzut meciul cap-coadă. Inter chiar a jucat un fotbal mai frumos decât Milan, Milan chiar nu a arătat bine deloc. Și totuși a câștigat, a fost mai pragmatică, stilul lui Allegri. Dar cred că Cristi a avut neșansă. Și nu vorbesc de penalty-ul ratat de Calhanoglu, vorbesc de barele pe care le-a avut, de jocul în sine unde Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan în acest meci.

E o înfrângere grea pentru că joci bine și supărarea e mai mare. Este o înfrângere nemeritată. În același timp, e derby care contează pentru toată suflarea din Milano, aici nu e bine. Totuși, rămâne cu satisfacția că Inter a fost mai bună decât Milan. Bine, e doar a patra înfrângere în campionat. Campionatul e lung în Italia și se pot întâmpla multe. Sunt patru înfrângeri în derby-uri. Ai pierdut cu Juventus, Napoli, Milan și Udinese. Nu e bine!

Mutu: „Și aici Cristi le-a pierdut pe cele mai importante”

Mă uitam și la declarațiile lui Cristi după meci, spunea că în meciurile astea trebuie să dea mai mult, să fie mai buni. În Italia se analizează campionatul în meciurile directe cu echipele mari. Dacă pierzi meciurile directe cu aroganță dată de echipele mari, crezând că o să câștige celelalte meciuri, se analizează meciurile directe. Și aici Cristi le-a pierdut pe cele mai importante.

Cu Juventus era câștigător cu 2 minute înainte de final. Mai zicea cineva: ‘Băi, ca antrenor trebuie să ai și bulan’. Sunt niște secunde care pot schimba soarta unui antrenor. Dacă scoți secundele cu Juventus, dacă Calhanoglu dădea gol cu Milan și intrau barele alea, altfel era percepția asupra lui Cristi, asupra Interului.

Probabil nu s-ar mai fi analizat așa jocul, disecat în fiecare moment. Toată lumea ar fi spus că a fost un sezon extraordinar. Eu cred că nu a depins de Cristi. Ce să-i facă Cristi lui Calhanoglu acolo? Apropo de asta, mă gândeam că l-a scos în minutul 64 pe Lautaro, îmi place asta. Îmi place personalitatea lui, nu poți face asta, când am văzut că l-a scos pe Calhanoglu am zis: ‘A început războiul România – Turcia’. Cristi a arătat niște ‘cojones’”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

Inter, OUT de pe podium după eșecul din derby

Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut derby-ul cu AC Milan din Serie A, 0-1 duminică în etapa cu numărul 12. Trupa lui Chivu a lovit de două ori bara, a ratat și un penalty prin Hakan Calhanoglu, iar unicul gol al meciului a fost înscris de Christian Pulisic, în minutul 54.

Inter a ajuns la 4 eșecuri în 12 etape din Serie A și se află acum pe locul 4, cu 24 de puncte, la 3 sub liderul AS Roma. Pentru echipa lui Cristian Chivu urmează duelul din Champions League cu Atletico Madrid (miercuri, ora 22:00), iar ulterior meciul de campionat cu Pisa (duminică, ora 16:00).

