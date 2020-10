Destinatie cu totul neasteptata pentru Mauricio Pochettino! Cu cine negociaza antrenorul dorit de Real Madrid, Barcelona si Manchester United

Mauricio Pochettino este fara angajament dupa ce a fost demis de la Tottenham Hotspur pe data de 19 noiembrie 2019.

In aceasta perioada, in presa internationala au fost vehiculate multe posibile destinatii pentru tehnicianul argentinian in varsta de 48 de ani. Pe rand, cluburi gigantice din fotbalul mondial, precum Manchester United, Real Madrid sau Barcelona au fost interesate de Pochettino, insa in final negocierile nu s-au materializat.

Astfel, fostul fundas central al lui Espanyol si Bordeaux este in continuare in cautarea unui nou contract. Conform presei din Rusia, Zenit Sankt Petersburg este in negocieri destul de avansate cu Pochettino. Jurnalistii de la Championat, preluati ulterior si de presa din Anglia, noteaza ca argentinianul este vazut de catre conducerea lui Zenit drept inlocuitorul ideal al actualului antrenor Sergey Semak. Acestuia ii expira contractul cu fosta echipa a lui Mircea Lucescu la sfarsitul acestui an.

Mauricio Pochettino nu ar fi primul nume sonor care o pregateste pe Zenit in ultimii ani. Pe banca tehnica a echipei din Sankt Petersburg s-au aflat in ultimii 10 ani antrenori precum Luciano Spaletti, Andre Villas-Boas, Mircea Lucescu sau Roberto Mancini.

Inainte sa fie numit manager la Tottenham, Pochettino le-a mai pregatit pe Espanyol si Southampton. Cu Tottenham, acesta a reusit sa joace o finala de UEFA Champions League in 2019, pierduta insa cu scorul de 0-2 in fata lui Liverpool.

Zenit a devenit o adevarata forta in Rusia in ultimul deceniu, perioada in care a cucerit nu mai putin de 5 titluri de campioana. De asemenea, rusii au castigat si Cupa UEFA in 2008, dupa ce au invinsa in finala disputata la Manchester pe Glasgow Rangers cu scorul de 2-0.

Zenit face parte din grupa F a UEFA Champions League, alaturi de Borussia Dortmund, Lazio si Club Brugge. In aceasta seara, rusii vor juca in deplasare cu Borussia Dortmund, dupa ce au pierdut meciul de pe teren propriu din prima etapa contra lui Club Brugge, scor 1-2.