Anamaria Prodan, mesaj emotionant de ziua lui Dan Alexa! Ce i-a transmis impresara

Anamaria Prodan este unul dintre cei mai influenti impresari romani.

Ea este apreciata de toti clientii pentru ca grija si dedicarea pe care o are fata de ei. Pe langa multi fotbalisti pe care ii impresariaza, aceasta are in portofoliu si mai multi antrenori romani.

Astazi, Dan Alexa a implinit 41 de ani si ea nu a ratat ocazia sa ii transmita un mesaj emotionant. Finantatorul de la Sibiu a postat o poza pe contul sau de Instagram, alaturi de "Chirurg", in care acesta semnezeaza un contract. Ea a adaugat in descrierea pozei mesajul: "La multi ani, Mister Dan Alexa! Sa-ti dea Dumnezeu multa sanatate, liniste si mult noroc!"

Dan Alexa este in prezent antrenor in Liga 2, la ASU Poli Timisoara. Echipa se afla pe locul 4 in clasament, cu 17 puncte dupa 8 meciuri jucate, fiind la 3 puncte de liderul FC U Craiova 1948.