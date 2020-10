Aceasta este SINGURA veste buna din pandemie! Ce s-a intamplat in ultimele luni cu numarul cazurilor de gripa! Explicatiile specialistilor 

Populatia de pe tot globul se lupta cu pandemia de coronavirus.

Masurile de protectie impuse de aparitia acestui virus au dus, insa, si la o serie de lucruri pozitive. Cea mai buna veste este legata de scaderea semnificativa a numarului de cazuri de gripa.

Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, rata infectiilor gripale a scazut cu 98% fata de anul trecut. Specialistii pun acest lucru pe seama faptului ca oamenii poarta masca si pastreaza distanta sociala.

De asemenea, un alt motiv pentru scaderea numarului de cazuri de gripa este interferenta virala, care presupune ca este putin probabil ca o persoana infectata cu un virus sa mai contacteze un altul.

Conform rezultatelor unui studiu realizat de Institutul de Sanatate Publica din Anglia, sansele de a face coronavirus ale oamenilor care au avut gripa au fost cu aproape 60% mai mici.

Asadar, in contextul pandemiei de Covid-19, la nivel global a scazut numarul cazurilor de gripa. De exemplu, in Chile au fost doar 12 bolnavi de gripa fata de 7.000 in 2019, iar in Australia s-au inregistrat doar 14 cazuri fata de aproape 370 anul trecut.

