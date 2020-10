"Nu am toane, nu sparg chestii, nu dau cu pumnii si nu tip decat pe terenul de tenis!" | Declaratii fabuloase lansate de Andy Murray, injurat pe strada pentru un esec la Wimbledon

Andy Murray a lansat cateva declaratii savuroase in ultimul interviu oferit publicatiei The Guardian.

Andy Murray este unul dintre tenismenii recalcitranti ai circuitului ATP, dar in afara terenului scotianul a demonstrat in nenumarate randuri ca este o fire calma. Trecut prin perioade dificile dupa operatiile suferite la sold, tenismenul britanic a dat dovada de o rabdare infinita, iar in ultimul interviu oferit pentru publicatia The Guardian a explicat discrepanta dintre jucatorul Andy Murray si omul Andy Murray.

"Oamenii ma vad la TV si cred ca sunt foarte intens, nazuros si dificil. Dar luati-ma in afara terenului si veti vedea ca sunt destul de relaxat. Nu am toane, nu sparg chestii, nu dau cu pumnii in pereti si nu tip. Dar cand sunt pe terenul de tenis, le fac pe toate astea," a detaliat Andy Murray, dublu campion olimpic.

Primul triumf intr-un turneu de mare slem a venit oarecum tarziu pentru Andy Murray, la varsta de 25 de ani, cand, antrenat de Ivan Lendl, s-a impus la US Open in 2012. Descatusarea a venit mult mai tarziu decat Murray s-ar fi asteptat, dupa cum el insusi relateaza:

"Oamenii mi-au spus lucruri teribile, dar nu le las sa ma deranjeze. A fost insa odata cand am pierdut in semifinalele turneului de la Wimbledon (n.r. cu Rafael Nadal in 2011) si ma plimbam pe strazi alaturi de sotia mea. Cativa tipi au trecut cu masina pe langa noi si au strigat: 'Esti al naibii de ratat!' A fost o perioada a carierei mele in care deja ma indoiam de calitatile mele, deci m-a durut," s-a confesat Andy Murray pentru The Guardian.

In final, Andy Murray a incercat sa gaseasca o explicatie pentru momentele dureroase ale vietii, pe care le-a experimentat inca din copilarie, cand parintii sai au divortat si care au continuat pentru el atat pe plan psihologic, cat si pe plan fizic de-a lungul carierei:

"Imi doresc sa fi existat un Dumnezeu, dar nu cred. Daca ar fi existat, in mod sigur ar face ceva pentru a opri suferinta in aceasta lume. Intotdeauna ni s-a predat despre Dumnezeu ca ar fi incredibil, dar de ce ar permite atata suferinta? Nu inteleg asta," a adaugat Andy Murray.