Rasturnare de SITUATIE la Barcelona! Messi e foarte aproape de a-si prelungi contractul dupa demisia lui Bartomeu! Leo are o singura conditie 

Anuntul momentului a fost facut marti seara, atunci cand presedintele Barcelonei si-a anuntat demisia.

In urmatoarele zile ar fi trebuit sa aiba loc motiunea de demitere a lui Josep Bartomeu, doar ca acesta a decis sa-si dea demisia inainte ca ea sa aiba loc. Fostul presedinte avea o relatie destul de rece cu jucatorii, iar influenta lui la echipa aproape ca nu mai exista.

Demisia lui Bartomeu a mai ameliorat starea din vestiarul Barcelonei, jucatorii avand o reactie pozitiva la anuntul vestii. Lionel Messi alaturi de fostul sau coleg, Luis Suarez, au atacat deciziile conducerii si au invinuit-o pentru rezultatele tot mai slabe din ultimii trei ani.

Messi a dorit in aceasta vara sa plece la Manchester City, dar Bartomeu a refuzat sa-l lase pe argentinian sa plece, impunandu-le englezilor clauza de 700 de milioane de euro pe care jucatorul o avea.

In acest caz, plecarea lui Josep Bartomeu il poate face pe Messi sa se razgandeasca asupra deciziei de a pleca, conform jurnalistului spaniol de la AS, Javi Miguel.

Presa din Spania este de parere ca Messi va tine cont de numele pe care-l va avea noul presedinte al Barcelonei. Favorit pentru alegerile de anul urmator este chiar Victor Font, un apropiat al lui Xavi si Carles Puyol. El are de gand sa-i aduca pe cei doi fotbalisti in staff-ul lui si sa-l convinga pe Messi pentru a semna pe inca un an.

Javi Miguel, jurnalist AS, pe Twitter: "Prelungirea lui Messi e tot mai aproape."

La renovacion de Messi mas cerca... — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) October 27, 2020