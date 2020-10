Reactia jucatorilor Barcelonei dupa ce au aflat ca Bartomeu si-a dat demisia! Ce a scris presa iberica

In acel moment, jucatorii catalani se aflau in Torino, unde vor juca cu Juventus in derby-ul grupei G din UEFA Champions League. Cand au aflat aceasta stire, jucatorii Barcei erau la hotel, iar reactiile au fost diferite de la jucator la jucator, potrivit jurnalistului spaniol Javi Miguel. Dupa aceasta plecare, fotbalistii lui Ronald Koeman spera ca la club sa nu mai existe tensiuni.

Mai mult de atat, fostul presedinte al catalanilor nu tine legatura cu jucatorii. Bartomeu si Messi nu au vorbit de luni bune, la fel si Pique. In schimb, jucatori precum Ter Stegen si De Jong aveau o relatie buna cu fostul oficial.

Barcelona va juca in aceasta seara contra lui Juventus. Duelul dintre Messi si Cristiano Ronaldo nu avea loc cum astepta toata planeta, deoarece portughezul este inca infectat cu noul coronavirus si nu avea drept de joc, potrivit protocolului UEFA.

(????) Barcelona staff & players had found out about the resignation of the board while having dinner at a Turin hotel. The reactions were diverse, between a sign of approval and surprise. The locker room hopes Bartomeu's resignation will reduce the tension. @fansjavimiguel #FCB ????