Printre altele, fotbalistul a povestit un moment traumatizant din copilărie, înainte să fie adoptat de noua familie: „E ceva despre care nu prea am vorbit”, începea Dele Alli în podcast-ul lui Gary Neville.

Mama biologică a lui Dele Alli a reacționat, după ce fotbalistul a spus că a fost molestat la șase ani

Ulterior, Dele Alli a povestit cu subiect și predicat faptul că a fost molestat la șase ani, că a început să fumeze la șapte și să vândă substanțe interzise la opt.

Mama lui biologică a vorbit pentru The Sun după interviul „exploziv” al fiului ei. A remarcat că nu s-a putut opri din plâns de când a auzit ce a povestit Dele Alli.

„Nu m-am oprit din plâns de când fiul meu a descris abuzurile pe care le-a suferit. Nu știam că a fost molestat. Îmi pare foarte rău. Îmi frânge inima să mă gândesc că cineva pe care l-am lăsat în casă să-mi distrugă încrederea în cel mai urât mod posibil. Nu pot să spun cât de supărată sunt. Nu mai vorbesc cu fiul meu. Sper că o să îl văd într-un anumit moment”, a spus mama biologică a lui Dele Alli, potrivit The Sun.

Dele Alli a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre copilărie

„E ceva despre care nu prea am vorbit. Au fost câteva lucruri. La șase ani am fost molestat”, a dezvăluit Dele Alli în cadrul podcast-ului citat de Mirror.

Gary Neville a început să plângă în momentul în care a ascultat dezvăluirile făcute de fotbalist și i-a spus: „Am senzația că faptul că te deschizi acum e ceva care a fost închis în tine timp de 15-20 de ani...”

„Am fost trimis în Africa să învăț disciplină apoi am fost trimis înapoi. A fost oribil, nu voiam să fiu acolo. Am început să fumez la șapte ani și să vând droguri la opt. O persoană în vârstă mi-a spus că nu ar opri un copil autoritățile așa că reușeam să scap cu fotbalul și având droguri pe dedesubt.

Am avut mereu probleme cu poliția însă nu aveam reguli crescând. Mama consuma mult alcool și nu o învinovățesc. Am înțeles situația ei când am ajuns la clinica de reabilitare. A fost tot ce știa. Când m-a dat spre adopție am știut amândoi că a fost pentru că voia să îmi dea șansa de a trăi o viață de succes. Totul se îndrepta într-o direcție dacă rămâneam acolo”, a adăugat jucătorul.

Dele a fost adoptat la 12 ani și a petrecut mai mulți ani cu familia sa când a debutat la MK Dons la 16 ani: „Am fost adoptat de o familie incredibilă și nu aș fi putut cere niște oameni mai incredibili. Dacă Dumnezeu a creat oamenii, ei s-au aflat printre ei. Au fost incredibili.

M-au ajutat mult. Când am început să locuiesc cu ei a fost greu pentru mine să mă deschid pentru că nu mă simțeam în largul meu, le era ușor să se descotorosească de mine. Am încercat să fiu cel mai bun copil poosibil în acei puțini ani. Am început să joc pentru prima echipă la 16 ani și am continuat de acolo.

Tatăl meu a dispărut o perioadă și apoi când am început să joc pentru Anglia a reapărut. Obișnuiam să vorbesc cu mama mea, încercam să o ajut, dar când aveam în jur de 18 ani au mers la ziare și mi-au acuzat familia adoptivă că profită de mine.

Ei încercau să mă facă să am o relație cu ea. Asta arăta ce fel de oameni erau. Am simțit că sunt trădat, așa că nu am putut să păstrez o relație cu părinții mei”.