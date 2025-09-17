La debutul antrenorului român în UCL, Inter a câștigat pe terenul lui Ajax Amsterdam, scor 2-0. Astfel, Chivu intră în clubul antrenorilor care au câștigat primul meci disputat în UEFA Champions League.



Cristi Chivu intră într-un club select



Lista antrenorilor care au debutat cu un succes în UEFA Champions League este destul de lungă. Performanța a fost atinsă în acest sezon și de alți manageri, cum ar fi Thomas Frank (Tottenham) sau Xabi Alonso (Real Madrid).



Dacă ne uităm în trecut, o să vedem și alți antrenori de renume care au debutat cu dreptul în UEFA Champions League. De exemplu, Julian Nagelsmann a condus-o pe RB Leipzig la debutul său în cea mai importantă competiție europeană, într-un meci contra celor de la Benfica. Nemții s-au impus la limită, scor 2-1.



Pep Guardiola a debutat și el cu o victorie în grupele Champions League. În sezonul 2008/2009, FC Barcelona și-a început campania cu un succes pe teren propriu împotriva celor de la Sporting Lisabona, scor 3-1. Acest meci a reprezentat de asemenea și prima victorie pentru Guardiola pe banca Barcelonei, în toate competițiile oficiale.



Un alt antrenor uriaș care a câștigat primul său meci în UEFA Champions League este Zinedine Zidane. El a condus-o în premieră pe Real Madrid, din postura de antrenor principal, în optimile UCL din 2016. Spaniolii au trecut atunci de AS Roma și au reușit să câștige trofeul. Mai apoi Real Madrid și Zidane au scris istorie, reușind să câștige trofeul UCL și în următoarele două sezoane.



Lecție de fairplay pe ”Johan Cruyff Arena”



Cu două lovituri de cap perfecte, Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 42, la finalul primei părți, și a majorat diferența în minutul 47, la începutul actului secund.



La ambele goluri, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam.



Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.



Pentru Inter urmează un duel pe teren propriu în campionat, împotriva celor de la Sassuolo.

