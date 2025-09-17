Antrenorul echipei Inter Milano, românul Cristian Chivu, va întâlni miercuri, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, fosta sa echipă Ajax, la Amsterdam, într-un meci în care formaţia italiană caută să se reabiliteze după acest debut de sezon din Serie A, în care are două înfrângeri consecutive, potrivit Football Italia.

''Arena 'Johan Cruyff' aşteaptă revenirea celui care era cândva centrul apărării 'lăncierilor', cu un amestec de eleganţă şi de agresivitate, românul Cristian Chivu. Numele său aminteşte de momentele în care Ajax şi campionatul Eredivisie reprezentau o forţă. Jucătorul din România a devenit căpitan, un lider, un star'', scrie sursa amintită.

Miercuri, fiul risipitor va reveni nu ca un jucător, ci ca un bărbat de pe bancă. Un bărbat însărcinat cu restaurarea strălucirii unei mari foste doamne a fotbalului european, îndrăgita echipă Inter Milano. Cu acest club italian, Chivu a ridicat multe trofee, dintre care cel mai prestigios fiind Liga Campionilor, în 2010.

ADN-ul tactic al lui Chivu, pregătit în laboratoarele ofensive ale echipei olandeze Ajax Amsterdam, a fost temperat de realităţile pragmatice ale fotbalului italian. La Inter Milano, Chivu a învăţat arta posturii defensive, rezistenţa liniei cu trei fundaşi. Acum, în calitate de antrenor, el trebuie să îmbine aceste două filosofii, fie va aborda fotbalul ofensiv liber din tinereţea sa ori va îmbrăţişa educaţia italiană a stilului ''catenaccio''.

În acest sezon, Inter a arătat momente de sclipire, dar şi momente de vulnerabilitate. A abordat o formulă de presing avansat, cu o aşezare în 3-4-2-1, sau o formaţie standard de 3-5-2.

Ajax este o echipă în formare, neînvinsă, încrezătoare şi joacă într-un sistem 4-2-3-1 pentru a domina posesia şi pentru a exploata spaţiile, valorificând aportul lui Steven Berghuis şi al lui Oscar Gloukh, iar în atac Wout Weghorst îşi va aduce aportul fizic.

Provocarea lui Cristian Chivu este complexă. El trebuie să-l depăşească din punct de vedere tactic pe adversarul său şi să gestioneze greutatea emoţională a situaţiei. Publicul va fi un factor, o mare albă şi roşie. Nu va fi o primire ca acasă, ci un meci de Liga Campionilor.

3-5-2-ul lui Cristi Chivu, pe arena ”Johan Cruyff”



Aşezarea din teren a lui Inter Milano cu 3-5-2 ar putea indica o abordare defensivă, cu portarul Josep Martinez, iar pe linia de fund cu Yann Bisseck, Stefan de Vrij şi Alessandro Bastoni.

Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu vor fi reponsabili la mijlocul terenului, făcând echipă în plan ofensiv cu Marcus Thuram şi fie cu Ange-Yoan Bonny sau cu Francesco Pio Esposito. Lautaro Martinez nu s-a pregătit, marţi, cu restul echipei.

Ajax este un amestec de experienţă şi tinereţe. Ko Itakura şi Youri Baas în centrul apărării, Kenneth Taylor şi Kian Fitz-Jim la mijloc.

Arena ''Johan Cruyff'' aşteaptă această înfruntare care este mai mult decât un simplu meci, este înfruntare tactică şi o confruntare între două culturi fotbalistice, mai scrie sursa amintită, citată de Agerpres. Va fi de asemenea, despre povestea unui bărbat cele două iubiri ale sale şi bătălia tactică a debutului echipei sale din acest sezon al Ligii Campionilor.

John Heitinga și Cristian Chivu, foști coechipieri la Ajax, acum adversari pe băncile tehnice



Astfel, antrenorul echipei Ajax Amsterdam, John Heitinga, se va întâlni cu românul Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, miercuri seara, pe Arena Johan Cruyff, după ce au fost colegi la formaţia olandeză.

