Alexandru Hațieganu
Fost jucător la ambele echipe, românul debutează ca antrenor în principala competiție continentală.

Cristian ChivuInter MilanoAjax AmsterdamJohn HeitingaChampions League
Antrenorul echipei Inter Milano, românul Cristian Chivu, va întâlni miercuri, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, fosta sa echipă Ajax, la Amsterdam, într-un meci în care formaţia italiană caută să se reabiliteze după acest debut de sezon din Serie A, în care are două înfrângeri consecutive, potrivit Football Italia.

''Arena 'Johan Cruyff' aşteaptă revenirea celui care era cândva centrul apărării 'lăncierilor', cu un amestec de eleganţă şi de agresivitate, românul Cristian Chivu. Numele său aminteşte de momentele în care Ajax şi campionatul Eredivisie reprezentau o forţă. Jucătorul din România a devenit căpitan, un lider, un star'', scrie sursa amintită.

Miercuri, fiul risipitor va reveni nu ca un jucător, ci ca un bărbat de pe bancă. Un bărbat însărcinat cu restaurarea strălucirii unei mari foste doamne a fotbalului european, îndrăgita echipă Inter Milano. Cu acest club italian, Chivu a ridicat multe trofee, dintre care cel mai prestigios fiind Liga Campionilor, în 2010.

ADN-ul tactic al lui Chivu, pregătit în laboratoarele ofensive ale echipei olandeze Ajax Amsterdam, a fost temperat de realităţile pragmatice ale fotbalului italian. La Inter Milano, Chivu a învăţat arta posturii defensive, rezistenţa liniei cu trei fundaşi. Acum, în calitate de antrenor, el trebuie să îmbine aceste două filosofii, fie va aborda fotbalul ofensiv liber din tinereţea sa ori va îmbrăţişa educaţia italiană a stilului ''catenaccio''.

În acest sezon, Inter a arătat momente de sclipire, dar şi momente de vulnerabilitate. A abordat o formulă de presing avansat, cu o aşezare în 3-4-2-1, sau o formaţie standard de 3-5-2.

Ajax este o echipă în formare, neînvinsă, încrezătoare şi joacă într-un sistem 4-2-3-1 pentru a domina posesia şi pentru a exploata spaţiile, valorificând aportul lui Steven Berghuis şi al lui Oscar Gloukh, iar în atac Wout Weghorst îşi va aduce aportul fizic.

Provocarea lui Cristian Chivu este complexă. El trebuie să-l depăşească din punct de vedere tactic pe adversarul său şi să gestioneze greutatea emoţională a situaţiei. Publicul va fi un factor, o mare albă şi roşie. Nu va fi o primire ca acasă, ci un meci de Liga Campionilor.

3-5-2-ul lui Cristi Chivu, pe arena ”Johan Cruyff”

Aşezarea din teren a lui Inter Milano cu 3-5-2 ar putea indica o abordare defensivă, cu portarul Josep Martinez, iar pe linia de fund cu Yann Bisseck, Stefan de Vrij şi Alessandro Bastoni.

Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu vor fi reponsabili la mijlocul terenului, făcând echipă în plan ofensiv cu Marcus Thuram şi fie cu Ange-Yoan Bonny sau cu Francesco Pio Esposito. Lautaro Martinez nu s-a pregătit, marţi, cu restul echipei.

Ajax este un amestec de experienţă şi tinereţe. Ko Itakura şi Youri Baas în centrul apărării, Kenneth Taylor şi Kian Fitz-Jim la mijloc.

Arena ''Johan Cruyff'' aşteaptă această înfruntare care este mai mult decât un simplu meci, este înfruntare tactică şi o confruntare între două culturi fotbalistice, mai scrie sursa amintită, citată de Agerpres. Va fi de asemenea, despre povestea unui bărbat cele două iubiri ale sale şi bătălia tactică a debutului echipei sale din acest sezon al Ligii Campionilor.

John Heitinga și Cristian Chivu, foști coechipieri la Ajax, acum adversari pe băncile tehnice

Astfel, antrenorul echipei Ajax Amsterdam, John Heitinga, se va întâlni cu românul Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, miercuri seara, pe Arena Johan Cruyff, după ce au fost colegi la formaţia olandeză.

Chivu, fostul fundaş al României, a fost căpitan al echipei Ajax Amsterdam în mandatul lui Ronald Koeman într-o echipă în care mai erau jucători precum John Heitinga, Wesley Sneijder, Zlatan Ibrahimovic, Jari Litmanen şi Steven Pienaar şi care a ajuns până în faza sferturilor de finală în 2003.

Heitinga, 41 de ani, a revenit la clubul său din copilărie în această vară, după ce a fost asistentul lui Arne Slot la Liverpool când acesta din urmă a câştigat titlul în Premier League, iar Cristian Chivu a preluat, în iunie, postul de antrenor al fostei sale echipe, după plecarea antrenorului anterior Simone Inzaghi.

Fostul internaţional olandez susţine că nu există timp pentru sentimentalisme, pentru că Ajax vrea să revină înapoi în elita cluburilor europene.

''Cris a fost căpitan la Ajax, iar când m-am accidentat serios, Cristian a fost cel care mi-a dat atenţie întotdeauna şi a stat de vorbă cu mine'', a spus Heitinga, conform agenţiei DPA.

''Am avut o relaţie specială cu Cris şi mă bucur că voi avea ocazia să îl îmbrăţişez din nou'', a adăugat Heitinga.

Antrenorul lui Ajax speră ca jucătorii săi să se ridice la nivelul provocărilor pe care le au în faţă, în meciurile programate cu Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray, Benfica, Qarabag, Villarreal şi Olympiakos Pireu.

''În momentul în care ajungi să joci în Liga Campionilor observi că fiecare este bucuros să joace la cel mai înalt nivel din nou'', a spus antrenorul olandez.

''Jucăm împotriva unui oponent puternic. Dintre toate echipele, aceasta este una dintre cele pe care preferam să le întâlnim mai târziu. Va trebui să fim la cel mai bun nivel al nostru, deci avem nevoie de toţi jucătorii şi de toţi fanii noştri să fie la fel'', a spus Heitinga, care nu se va putea baza pe mijlocaşul Steven Berghuis, care este accidentat.

