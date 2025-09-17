FOTO Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe "Johan Cruyff Arena" la golurile lui Inter Liga Campionilor
Ajax - Inter, LIVE TEXT - AICI.

cristi chivu ajax Inter Champions League
Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară în faza principală din competiția UEFA Champions League. Pentru Cristi Chivu a fost meciul său de debut ca antrenor principal la ”masa bogaților”.

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Cu două lovituri de cap perfecte, Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 42, la finalul primei părți, și a majorat diferența în minutul 47, la începutul actului secund.

La ambele goluri, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam.

Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.

Foto: Captură TV

Echipele de start

  • Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds

Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo

Antrenor: Heitinga

  • Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito

Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski

Antrenor: Cristi Chivu

