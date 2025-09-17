Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară în faza principală din competiția UEFA Champions League. Pentru Cristi Chivu a fost meciul său de debut ca antrenor principal la ”masa bogaților”.



Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter



Cu două lovituri de cap perfecte, Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 42, la finalul primei părți, și a majorat diferența în minutul 47, la începutul actului secund.



La ambele goluri, Cristi Chivu nu s-a bucurat, având în vedere istoria sa cu Ajax. Românul, o legendă la Inter ca jucător, a fost un fotbalist exponențial și la Amsterdam.



Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.

